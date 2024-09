Rivolta in Israele 500 000 persone in piazza contro Netanyahu 6 ostaggi uccisi da Hamas

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 20 agosto c’è stato il ritrovamento dei corpi di 6israeliani e, pochi giorni fa, sono stati ritrovati altri 6e rapiti in quel drammatico 7 ottobre 2023. Due episodi che hanno fatto esplodere la rabbia dei cittadini israeliani, che si sono riversati in circa 500.000 nelle strade e protestareil governo, reo di non aver fatto abbastanza per salvare gliisraeliani. Ci sono stati duri scontri sull’autostrada Ayalon a Tel Aviv tra manifestanti e polizia, che ha lanciato granate stordenti per liberare le carreggiate. Secondo i media locali sarebbero state arrestate almeno 20, mentre sarebbe rimasta ferita la parlamentare laburista Naama Lazimi.