Provò ad accoltellarmi come ha fatto con Sharon La droga lo ha trasformato | parla la sorella di Moussa Sangare

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Ho avuto paura di morire anche io. Mio fratello ha tentato di uccidermi. Quello che hapoteva succedere a me. Ne sono convinta”. Ad affermarlo al Corriere della Sera è Awa,di, il 30enne che ha confessato il delitto diVerzeni. “È stata un’escalation — dice – Io e mia madre Kadiatou abbiamodi tutto per aiutarlo. Non volevamo credere a quello che ha confessato. Con mamma siamo scoppiate in lacrime. Forse però se ci avessero ascoltatesarebbe ancora viva. Il nostro pensiero va a lei e alla sua famiglia”.denunciato tre volte La famiglia aveva denunciato la violenza ditre volte: “La prima nel 2023, l’ultima a maggio. Danneggiamenti, violenza domestica, maltrattamenti. Eravamo in pericolo. Nessuno si è mosso. Sia io sia il mio avvocato abbiamo scritto al sindaco, agli assistenti sociali.