Prove di campo largo in Liguria Renzi | Pronti a lasciare la giunta Bucci se guida Schlein

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Spazziamo via le ambiguità: non intendiamo tenere i piedi in scarpe diverse e dunque siamoa separare la nostra strada da quella del pur bravo Marco”. Così Matteointervistato dalla Stampa fa chiarezza sulla compagine di centro-sinistra che il 27 e il 28 ottobre si presenterà agli elettori liguri per le elezioni regionali. Dopo il bagno di folla alla Festa dell’Unità di Pesaro, il leader di Italia Viva conferma la volontà di “essere presenti in una lista riformista senza simboli di partito” e di “sostenere la candidatura di Andrea Orlando, con cui ho posizioni diverse ma che ho comunque nominato ministro”. Il legame con il Pd sembra essersi restaurato in virtù dell’obiettivo di sfidare la maggioranza di governo e gettare le basi per una coalizione con un respiro nazionale. Un’ambizione in cui il ruolo delle forze moderate del fu Terzo Polo sembrano cruciali.