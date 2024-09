OASIS | dopo 16 anni dalla separazione la reunion live

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Martedì 27 agosto glihanno messo fine addi speculazioni con l’annuncio dell’attesissima serie di concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che costituirà la tappa nazionale del loro tour mondiale25! Gli, infatti, nell’estate del 2025 suoneranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Saranno i loro unici concerti in Europa il prossimo anno, un eventotra i più importanti e attesi del decennio. I fratelli Gallagher hanno riscosso successo con i loro progetti individualidella band nel 2009, con 10 album alla #1 delle classifiche britche e innumerevoli esibizioni come headliner a festival e in stadi e arene.