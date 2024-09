Lucean le stelle nella Bassa E un violoncello in Alpe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tosca vivrà d’arte anche in piazza a Medolla. Sabato 7 settembre alle 21, infatti, il capolavoro di Puccini andrà in scena(come evento della rassegna "ArmoniosaMente") in un allestimento con la regia di Alessandro Brachetti. Il maestro Stefano Giaroli dirigerà l’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, il Coro dell’Opera di Parma e un cast di belle voci, con Renata Campafoto) protagonista insieme a Diego Visconti (Cavaradossi) e Marzio Giossi (Scarpia). Alcuni dei cantanti e il direttore saranno anche ledel concerto - omaggio a Luciano Pavarotti che, nel 17° anniversario della scomparsa del tenorissimo, si terrà venerdì 6 all’EcoVillaggio di Montale. La Gioventù musicale suggellerà l’estate in Appennino (domenica 8 dalle 10.