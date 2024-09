La strage di Paderno e la banalità del male | cosa si può fare per una cultura della prevenzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ladidove un ragazzino di 17 anni, all’apparenza senza problemi, ha sterminato la sua famiglia(padre, madre e fratellino), proprio nel giorno del genetliaco paterno, ci lascia attoniti. Proprio perché non c’è un apparente motivo. Così come è successo, in modalità diverse, per Sharon Verzeni, uccisa da un uomo, “senza alcun motivo”. Ladie ilssere che avvertiamo Un ragazzino di 17 anni che nel giorno del compleanno paterno decide di sterminare la sua famiglia richiama alssere che viviamo come comunità. Anche se ormai parlare di comunità significa andare oltre il concetto pre-social. Oggi è più un villaggio globale, intergenerazionale, che alimenta il nichilismo e il vuoto interiore di ognuno. E la ricetta è sempre quella puntuale (e sbagliata) e cioè la ricerca di una patologia nella persona che compie un atto del genere.