Inter oggi si conclude un calciomercato che può interessare | le sensazioni

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’ha un ultimo giorno per poter risolvere qualcuno dei suoi casi relativi alin uscita. La realtà è che sarà molto difficile realizzare il proprio proposito. IL PUNTO – L’ha concluso il suoin entrata con l’acquisto di Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia. Il calciatore argentino ha rappresentato il colpo prescelto dalla dirigenza e dalla proprietà di Oaktree per affiancare ad Alessandro Bastoni un difensore futuribile e dalle elevate potenzialità. Diverso il discorso in uscita, con i nerazzurri che non sono riusciti nel proprio intento di cedere Joaquin Correa e Ionut Radu. In particolare, nel secondo caso si tratta di un portiere che non farà parte della rosa dei nerazzurri in questa stagione. Per questo motivo la necessità di una cessione era maggiormente avvertita dalla società meneghina.