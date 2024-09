Fringe benefit ipotesi tetto unico a 2mila euro nella Manovra 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni lavora alla nuovache, come noto, dovrà provare a riequilibrare i conti pubblici italiani in uno scenario non proprio semplice da gestire. Tra le varie opzione al vaglio ci sarebbe anche la possibilità di rivedere l’attuale sistema deicon l’inserimento di undella soglia di esenzione che potrebbe ammontare a una cifra compresa tra i 1.500 e i. A spingere l’esecutivo verso questa soluzione sarebbe, secondo quanto riportato da fonti parlamentari all’Ansa, la volontà di uniformare la premialità e confermarla ancheprossima Legge di Bilancio., ilPer comprendere come l’esecutivo intenda intervenire sui, è necessario fare un passo indietro e partire dal meccanismo attuale di questa premialità.