Elezioni in Germania trionfa l’ultradestra in Turingia seconda in Sassonia

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’estrema destra ha fatto il botto indell’Est, e la scossa si è sentita fino a Berlino. L’Afd, Alternative für Deutschland, ha portato a casa un risultato clamoroso in, con un 33,1% che la piazza al vertice della politica regionale. Un traguardo mai visto nel dopoguerra per un partito estremista. Alla guida di questo successo c’è Björn Höcke, il volto più radicale del movimento, capace di trascinare il suo elettorato in una regione tradizionalmente complicata. Sfida serrata in: Afd e Cdu quasi alla pari Ma facciamo un po’ di chiarezza. Ledi cui parliamo sono stateregionali, tenutesi nei Länder (stati federati) dellae dellain. Questedeterminano la composizione dei rispettivi parlamenti regionali (Landtag), che a loro volta eleggono il ministro presidente del Land e formano il governo locale.