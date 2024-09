Eccellenza Coppa Italia 1-0 del K Sport Montecchio Gallo sull’Urbino

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ospiti sempre in partita che hanno dimostrato di essere squadra forte e compatta. In rete nel primo tempo Baruffi VALLESINA, 2 settembre 2024 – Buona la prima ufficiale del nuovodi mister Magi che supera un Urbino forte e compatto. Il primo sussulto è di marca locale con una percussione di Magnanelli che dal limite dell’area incrocia sul palo lontano ma il suo tiro sfila di poco fuori. La risposta dell’Urbino tarda arrivare. Alla mezz’ora arriva il goal. Baruffi fa partire un rasoterra col mancino che batte Alessandroni. Reazione immediata dell’Urbino con un vivace Bardeggia che la mette bene in area ma capitan Nobili, il migliore in campo, sventa in corner. Poi ancora Urbino con un tiro da fuori di capitan Dalla Bona che non trova la porta. I locali colpiscono un palo con Peroni. Ad inizio di ripresa più Urbino.