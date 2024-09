Eccellenza 1 Lippo illude il Castelfranco Ma il Borgo recupera e poi dilaga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)SAN DONNINO: Narduzzo, Iodice (65’ Marzoli), Setti, Lorenzani C., Bersanelli, Som, (76’ Mhadhbi) Piscicelli, Roma (81’ Pessagno), Tzvetkov (65’ Castagnetti), Martinez, Serroukh (76’ Ferretti). A disp.: Peschieri, Bisagni, Taddei, Labriola. All. Galli V.: Nicolosi, Belfakir, Mazzocchi,, Serpetti (65’ Ed Darraj), Semeraro, Valcavi, Mininno (76’ Boahene), Ferri (88’ Colonnese), Zenzola (52’ De Laurentis) (59’ Bellori), Bahi. A disp.: Gagliardi, Calabro, Campani, Tondelli. All. Azzani Arbitro: Maselli di Bologna Reti: 24’, 29’ Martinez (rig.), 42’ Serroukh, 69’ Lorenzani C., 94’ Ferretti Note: ammoniti Iodice, Mazzocchi e Zenzola. Ilsinei primi 25’ sorprendendo ilma poi cede contro la corazzata ducale. Al 2’ Narduzzo decisivo su Zenzola.