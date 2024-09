Dopo 20 anni si cerca ancora la piccola Denise

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - "vent'dal sequestro di nostra figlia, non abbiamo nulla da aggiungere più di quanto non abbiamo già detto in tutti questi. Si rinnova più forte il nostro dolore misto alla rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento die per la mancata giustizia. Questo caso è una delle vergogne italiane: il fallimento assoluto dei poveri d'animo e di senso umano". Lo affermano Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori diPipitone in un post pubblicato su Facebook, rapita a Mazara del Vallo l'1 settembre di 20fa. La bimba aveva solamente quattro. Stava giocando, intorno a mezzogiorno, davanti a casa, in via Domenico La Bruna, quando è sparita. "Non smetteremo mai - aggiungono - di chiedere giustizia e verità. Come non dimenticheremo le cattiverie subite: non tutti hanno una coscienza.