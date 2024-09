Coppe europee l’Uefa fissa un tetto ai prezzi dei biglietti per i tifosi in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 –ha annunciato una riduzione del prezzo massimo deiche i club di casa possono addebitare aiospiti nelle sue tre competizioni per club, una decisione che sottolinea “l'impegno della Uefa nel rendere il calcio europeo più accessibile e conveniente per tutti i”, si legge nella nota. Questa decisione, approvata dal Comitato competizioni Uefa per club, evidenzia il ruolo cruciale che isvolgono nel creare l'atmosfera emozionante che definisce la Champions League, l'Europa League e la Conference League. A partire dalla stagione 2024/25, il prezzo massimo deiper iinsarà di 60 euro per la Champions League, 40 euro per l'Europa League e 20 euro per la Conference League.