Calcio La Querce intitola il settore scuola calcio all' ex-Serie A Leonardo Pettinari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prato, 2 settembre 2024 - Il suo cammino nel mondo delera partito proprio da La, per poi crescere e salire di livello sino ad esordire inA. E nei giorni scorsi, si è chiuso un cerchio: Lahato il proprio, per un progetto prevedente la creazione di unadi tecnica calcistica che sarà gestita in prima persona proprio dall'ex-calciatore professionista. E' stata nei giorni scorsi proprio la società pratese ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook, anticipando l'iniziativa che vedrà protagonista l'oggi trentottenne ex-giocatore di Prato cresciuto nelle giovanili della Fiorentina che in carriera ha vestito le maglie di Reggina, Cittadella ed Atalanta. Proprio a Bergamo ebbe la possibilità di esordire in A, dopo essersi fatto le ossa inB.