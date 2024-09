A Roma un' antica abbazia vende birre olio marmellate e cioccolato prodotti dai monaci trappisti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sul tracciato dell’via Laurentina, in una piccola valle con alberi di eucalipto, sorge uno dei monasteri più belli e curiosi della città. È l’delle Tre Fontane, dove si possono acquistare ifatti in casa dai. L'trappista diSi chiama così per un episodio legato all’apostolo Paolo, martirizzato per decapitazione: si narra che la sua testa rimbalzò a terra tre volte, facendo scaturire delle fonti d’acqua in ogni punto di contatto con il terreno. I primi ad abitare la struttura furono igreci, seguiti dalla comunità benedettina e infine dai, arrivati con la bolla papale del 21 aprile 1868, che diede ai Cistercensil’incarico di ricostituire una comunità religiosa.