VIDEO – Napoli-Parma 2-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024), anticipoterza giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. FINALE ROCAMBOLESCO –2-1 nell’anticipoterza giornata diA. Ilrischia ma alla fine vince. Ilesce sconfitto dal Maradona, dopo una buonae furioso per l’arbitraggio. Fabio Pecchia (ex) schiera Mateusz Kowalski, che all’esordio da titolare neanche un quarto d’ora e colpisce la traversa da due passi su cross dalla destra, con Ange-Yoan Bonny che calcia dal limite e prende il palo. Subito dopo però grande azione di Simon Sohm, scarico per Bonny atterrato da Alex Meret: rigore, netto.battuta si incarica proprio Bonny, fa 0-1 al 19?.