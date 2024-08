VIDEO – Lecce-Cagliari 1-0 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024), anticipoterza giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Via del Mare. IL RILANCIO –1-0 nell’anticipoterza giornata diA. Non aveva mai segnato né fatto punti ilnelle prime due partite: gliene basta uno per interrompere entrambe lenegative. Dopo sette minuti erroraccio di Yerry Mina con un folle retropassaggio, Nikola Krstovic salta Simone Scuffet ma a porta vuota si oppone Sebastiano Luperto. Al quarto d’ora a sbagliare è Federico Baschirotto, parte Zito Luvumbo e di sinistro prende la traversa. Un corner regalato da Alessandro Deiola con un evitabile colpo di tacco porta al gol del: schema e cross per la sponda di Kialonda Gaspar a centro area dove Krstovic anticipa l’ex Roberto Piccoli e si fa perdonare.