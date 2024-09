Uomini e Donne Cristina Tenuta E Mario Cusitore | Il Retroscena Estivo Che Non ti Aspetti!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 1 settembre 2024) La nuova stagione disi apre con grandi emozioni: amori che sbocciano, vecchi rancori e intrighi inaspettati. Scopri cosa è successo tra! La prima puntata della nuova stagione diè finalmente stata registrata, riaccendendo l’entusiasmo dei fan. Il celebre dating show, creato e presentato da Maria De Filippi, è pronto a tornare sul piccolo schermo con le storie appassionanti dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Durante questa puntata, il pubblico ha potuto rivedere due coppie molto amate della scorsa stagione, con una serie di novità e colpi di scena che non hanno mancato di sorprendere. L’Amore Trionfa tra Vecchi e Nuovi Volti La prima coppia ospite è stata quella formata da Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia, protagonisti del Trono Over.