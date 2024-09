Sinigaglia sotto esame via alle prove generali | lo stadio deve essere da Serie A

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Como - Dopo il ritorno inA dopo 21 anni di assenza c’è un solo desiderio che i tifosi del Como sognano di poter coronare al più presto: poter tornare a tifare per i loro beniamini sugli spalti del glorioso, ma la strada è ancora in salita. Quello che per Gianni Brera era “lopiù bello del mondo”, per le sue architetture razionaliste e per la vicinanza al lago, ha ancora diversi aggiustamenti da fare per poter accogliere, al netto delle deroghe, i tifosi. L’appuntamento è per il prossimo 15 settembre, ma a dispetto del calendario la data è vicinissima se misurata con i tempi della burocrazia. La società lo sa bene e infatti nel corso dell’estate non ha perso tempo per mettere mano agli interventi di adeguamento richiesti dallaA.