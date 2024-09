Serie C 2024 25 | pari spettacolo tra Pescara e Torres finisce 2-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024)2-2 uno spettacolare. Nel posticipo domenicale della seconda giornata del girone B della/25, le due formazioni si dividono la posta in palio, un risultato maturato soprattutto nel finale. L’avvio è tutto a tinte rossoblù, con diverse occasioni e il controllo assoluto del pallino del gioco. Il vantaggio arriva al 32? con Scotto, che su imbucata di Zambataro fredda Plizzari e porta avanti la. Nel secondo tempo prende coraggio la formazione di casa, che raggiunge latà con il neo entrato Ferraris, che sfrutta una respinta non perfetta di Zaccagno e infila il tap-in dell’1-1. Ilsi porta anche in vantaggio con uno splendido tiro a giro di Cangiano al minuto 89, ma quando sembra finita arriva il colpo di testa al 95? di Masala che fissa il risultato sul definitivo 2-2.