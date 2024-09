Screzi sulla precedenza | giovane tassista investito si procede per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Ravenna, 1 settembre 2024 – Le versioni in casi come questo sono spesso opposte e inconciliabili. Per ora l’unico punto fermo è il reato con il quale la procura, alla luce del materiale raccolto, ha sin qui inquadrato la vicenda:. Ma per l’evoluzione molto dipenderà da quale peso verranno date sia alle ricostruzioni deducibili dai filmati a disposizione che a quelle fornite dai due automobilisti. La vicenda, per la quale nei giorni scorsi la polizia locale ha depositato in procura sia filmati a disposizione (sono delle telecamere di sicurezza della zona) che ricostruzioni della dinamica anchebase di testimoni, si è insomma sviluppata a partire dai più classici motivi capaci di alimentare zuffe stradali: una questione di precedenze. L’episodio risale al pomeriggio del primo luglio scorso, un lunedì.