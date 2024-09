Sangue sulle strade Auto finisce nel canale Muore a ventidue anni | Non ci sono parole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) La suafuori strada e lui, Filippo Pregnolato,a 22. Una terribile tragedia che ha sconvolto tutti in paese, a Occhiobello, dove il giovane viveva. Si è trattato di una mattinata di grande commozion ieri e incredulità . L’incidente che è costato la vita al giovane è accaduto ieri poco prima delle 7. Pregnolato era un grande tifoso della Spal e per questo molto conosciuto anche a Ferrara. Un’altra vittima della strada che allunga la scia disull’asfalto e che arriva a distanza di neanche una settimana dalla morte di Giancarlo Baruffaldi, deceduto anche lui in un incidente stradale a Pomposa domenica scorsa. La ricostruzione di quanto accaduto è chiaramente ancora in fase di accertamento.