Salcedo il DS del Pescara | Fatto tentativo con l’Inter! So che farà

(Di domenica 1 settembre 2024)alla fine è rimasto al, non andando alin Serie C. A parlarne il DS degli abruzzesi, che ha confermato ileffettuato.EFFETTUATO – Eddie, alla fine, è rimasto alentrando a far parte anche della lista Serie A. All’ultimo giorno di calciomercato, ilin Serie C ha provato a fare unper provarlo a portare in Abruzzo. A confermarlo lo stesso Direttore Sportivo del ‘Delfino’ Pasquale Foggia. Le sue parole su Rete 8: «Hounper il colombiano, classe 2001, del. Nel momento in cui il calciatore doveva scegliere, ha preferito aspettare l’evolversi di situazioni che molto probabilmente lo porteranno lontano dall’Italia». Dalle sue parole, si evince come la posizione dell’attaccante italo-colombiano sia comunque in sospeso.