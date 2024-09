Riecco il miglior Jannik Sinner domina O’Connell e punge i rivali | Agli Us Open tante sorprese io sono ancora qua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Un dominio assoluto, brutale, senza appello. Una differenza assolutamente annichilente. Il tutto con una straordinaria normalità.accedeottavi di finale dello Uscon una prestazione che mancava da tanto tempo. Sia per continuità che per aggressività. A farne le spese è stato l’australiano Christopher, vittima inerme di un severo 6-1 6-4 6-2 in meno di due ore di gioco. La prossima tappa del viaggio dell’azzurro verso il primo titolo a New York si chiamerà adesso Tommy Paul, vittorioso sul canadese Gabriel Diallo e contro cui i precedenti vedonoin vantaggio per 2-1. Difficile parlare di tennis davanti a una prova di forza di questo genere, perché non c’è molto da dire. L’altoatesino ha distrutto, soffocato il numero 87 del mondo fin dal primo punto.