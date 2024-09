Ricochet | In WWE ero in stallo la AEW è un nuovo ambiente stimolante

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) L’ex superstar della WWE,, ha recentemente fatto il suo debutto nella All Elite Wrestling (AEW) durante l’evento All In. In un’intervista rilasciata a Steven Muelhausen per The Takedown on SI, l’atleta ha condiviso le sue emozioni riguardo questocapitolo della sua carriera e ha riflettuto sulla sua esperienza in WWE. L’emozione del debutto in AEWha descritto il suo debutto in AEW come un’esperienza carica di emozioni, paragonabile solo al suo match contro Rey Mysterio in Lucha Underground. L’atleta ha commentato: “L’ultima volta che sono stato nervoso per un match è stato quando ho lottato contro Rey Mysterio a Lucha Underground. Questa volta è stato più voglio dire, nervosismo, ma anche farfalle nello stomaco per l’eccitazione. Non era necessariamente nervosismo. Non ero mai stato lì prima, ed ero fuori dalle scene da un po’.