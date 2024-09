Porto Cesareo | si aggrava il bilancio dell’esplosione in casa vacanze morto anche Giuseppe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024)è in lutto. Siulteriormente ildella terribile esplosione in unaavvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso. Nelle ultime ore è decedutoBuonamassa, 24 anni, fidanzato di Irene Agostinacchio, la 23enne morta pochi giorni dopo l’incidente che aveva già tolto la vita a suo padre,Agostinacchio. La tragedia di una famiglia distruttaBuonamassa e Irene Agostinacchio erano stati soccorsi insieme quel tragico giorno e trasportati d’urgenza in ospedale a Bari. Nonostante gli sforzi dei medici del Centro grandi Ustionati del Policlinico di Bari, doveera stato ricoverato in elicottero con ustioni gravissime su tutto il corpo, il giovane non si è mai ripreso. Èoggi, 1 settembre, dopo 15 giorni di agonia. Con la morte diBuonamassa, le vittime della tragedia salgono a tre.