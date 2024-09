Pazza idea Boschi-Carfagna così rinasce la DC rosa La bomba di Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Caro direttore, la ricerca del centro perduto si tinge di. A sorpresa, infatti, due donne che non ti aspetti emergono nell'immaginaria ricostruzione di una moderna Democrazia Cristiana 4.0: Marae Maria Elena. Le ex ministre, pur con percorsi diversi, affondano la loro linea politica nelle profonde radici cattoliche italiane. E i fermenti dei rispettivi partiti, dopo le scorribande renziane, potrebbero essere il preludio verso una unitaria svolta «crociata». Intanto, dopo molti tentativi andati a vuoto, il piano di una nuova DC 4.0 si fa strada anche con il supporto di quel che resta del Vaticano e della Cei, a cui si aggiunge quello di Manfred Weber- leader del Ppe in missione anti-Salvini a Roma - e di numerosi gruppi dell'associazionismo e del volontariato cattolico.