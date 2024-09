Omicidio Verzeni la confessione shock di Moussa | Guardava le stelle c’era feeling…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) “Non fatelo passare per ‘matto’, questo è solo un crudele assassino che merita il carcere a vita”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commenta così sui social ladiSangare sull’di Sharon. Secondo il racconto riportato dal Corriere della Sera, Sangare ha scelto Sharon casualmente, dopo averla vista camminare da sola, ascoltando musica e guardando le. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, è diventato il pretesto per un atto di violenza inaudita. Sangare ha spiegato di aver sentito un “feeling” in quel momento, il che ha scatenato in lui l’impulso di uccidere. È stato sottolineato dagli inquirenti che, quella sera, l’uomo era lucido e non sotto l’effetto di droghe o alcol, rendendo ancora più incomprensibile il movente.