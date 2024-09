MotoGP oggi in tv GP Aragon 2024 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024), domenica 1° settembre, assisteremo al dodicesimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di, in Spagna, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati in cui avere un buon inserimento in curva è fondamentale. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare anche il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme. Nella giornata di ieri, Marc Marquez ha fatto un altro sport nella massima cilindrata. Lo spagnolo ha conquistato la pole-position, rifilando distacchi pesanti ai suoi avversari, e si è ripetuto nella Sprint Race, ottenendo il suo primo successo parziale con la Ducati. Marquez è intenzionato a replicare quest’e vedremo come Francesco Bagnaia, solo nono nell Sprint, saprà reagire.