La guerra dei rover controllati con i satelliti di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 1 settembre 2024) Qualche mese fa avevamo scritto a proposito dei Themis, i(droni terrestri) realizzati in Estonia e impiegati – anche se principalmente per sperimentazione – dalle forze ucraine contro quelle russe in un numero mai confermato che sarebbe però limitato a una quindicina. Si tratta di mezzi armati a controllo remoto, anche via satellite, oppure dotati di un livello basico d’intelligenza artificiale che consente loro di percorrere tragitti in modo critico, ovvero potendo elaborare un percorso verso l’obbiettivo utilizzando anche le mappe satellitari e stradali. Nel giugno scorso la Milrem, che li costruisce, aveva reso noto che i Themis sarebbero stati dotati anche di un collegamento con la costellazione satellitare Starlink e questo avrebbe consentito agli utilizzatori di poterli controllare da luoghi molto distanti, anche migliaia di chilometri.