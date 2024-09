Juve-Roma è solo 0-0 Non bastano Koopmeiners e i nuovi | De Rossi ferma Motta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Non basta a Thiagomettere in campo tutti iacquisti per piegare la: alla fine lantus non va oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium contro gli uomini di De. Niente terzo successo di fila per i bianconeri, raggiunti al primo posto a 7 punti da Inter e Torino. Per i giallo, è il secondo punto in campionato. Tanto fumo e poco arrosto, dunque, nel big match della terza giornata di Serie A. Un risultato tutto sommato giusto tra due squadre che di fatto si sono annullate, forse troppo timorose l'una dell'altra. Meglio lain avvio e nel finale, laci ha provato soprattutto nella fase centrale del match ma senza quasi mai impensierire Svilar. Deludenti i due centravanti Vlahovic da una parte e Dovbyk, il serbo però ha avuto almeno due occasioni che poteva sfruttare meglio.