Jinbocho Sisters – Tesori letterari e di famiglia

(Di domenica 1 settembre 2024) Una storia die di crescita in mezzo a tanti libri antichi. Venite a conosce le, le tre sorelle protagoniste del nuovo manga di Kei Toume edito da Planet Manga la cui vita ruota attorno ad una libreria lasciata in eredità. Scoprite la loro intrigante storia nella nostra recensione.Sistsers – Kei Toume; Planet Manga Tre sorelle e una libreria Tsugumi, Ichika e Minoru sono tre sorelle che hanno ricevuto una particolare eredità: la libreria di libri usati del nonno nel quartiere di, famoso a Tokyo e nel mondo per le sue librerie. Un’eredità pesante, ma che Tsugumi si sobbarca cercando di tirare avanti questa libreria. Infatti Ichika, la sorella maggiore, ha già un lavoro solido come redattrice, mentre Minoru, la minore, frequenta ancora al liceo.