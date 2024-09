Il post partita Gli elogi di Sullo | Ora avanti così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L’Empoli torna da Bologna con un’altra buona iniezione di fiducia per continuare a lavorare con convinzione sulla strada tracciata in questi primi due mesi della gestione D’Aversa. Seppur con qualche difficoltà il pari colto al Dall’Ara è estremamente prezioso e assolutamente meritato con il viceche nelappare comunque sempre misurato e lucido nella propria analisi. "Giro volentieri i complimenti ai ragazzi, anche se c’è stato un momento dellain cui potevamo gestire meglio la palla. I tanti giocatori offensivi del Bologna, che fa un altro tipo di campionato rispetto al nostro, ci hanno messo in difficoltà – ammette –. Noi siamo stati bravi nel primo tempo, soffrendo il giusto, creando un’occasione clamorosa oltre al gol attraverso il gioco, e non distraendoci quando loro erano in fase di possesso.