Il papà del centro iperbarico | Ero uno scugnizzo che si tuffava a caccia di monete Poi ho scoperto la medicina

(Di domenica 1 settembre 2024) Unoben sveglio, sempre in acqua nel mare di Castel dell’Ovo, dove abitava, a raccogliere ledei turisti: nacque lì il sogno per lasubacquea di Pasquale Longobardi che oggi è una delle massime autorità a livello mondiale sul fronte dellaiperbarica e delle nuove frontiere della terapia con l’ossigeno, ovvero le malattie neurocognitive e l’oncologia. Longobardi nel 1989, a 28 anni, fresco di esperienze in Germania e in Giappone, al posto degli Usa scelse Ravenna dove Franco Nanni e Faustolo Rambelli, due sub che guardavano ben lontano, sull’onda di stimoli che venivano da Yves Cousteau, avevano anche loro un sogno: trasformare la camera iperbarica per i subacquei in strumento terapeutico.