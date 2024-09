Gp d’Italia di F1 Leclerc fa solo una sosta ai box | ecco la strategia vincente della Rossa di Maranello

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024) Monza, 1 settembre 2024 – Un capolavoro diconsente a Charlesdi trionfare nel Gpcon la Ferrari (leggi qui). Il pilota monegasco vince a Monza, per la seconda volta in carriera, mandando in visibilio il popolo del Cavallino. La vittoria, la seconda dell’anno per il pilota e la terza del team, è un successo totalmente di squadra.è impeccabile, laè geniale, la collaborazione di Carlos Sainz, quarto dopo aver rallentato la rimonta delle McLaren nella fase crucialegara, è determinante. I meriti del murettoFerrari, criticato tante volte per scelte cervellotiche e strategie discutibili, oggi meritaapplausi. La decisione di fermareuna volta è determinante: la scelta consente al monegasco di colmare il gap in termini di prestazioni pure rispetto alle McLaren.