Golf | Niklas Norgaard non si scompone e fa suo il British Masters 2024 Ottimo sesto Matteo Manassero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Si chiude con una nota felice per ildanese ilsponsorizzato da Betfred e patrocinato da Nick Faldo.conquista la sua prima vittoria sul DP World Tour: premiate le sue lunghissime distanze con il drive. Per il trentaduenne di Copenaghen score finale di -16, uguale a quello di ieri: unico brivido con il doppio bogey alla 15. Per lui ora una risalita netta nel ranking mondiale, vicino al 110° posto. Seconda posizione a due colpi per il sudafricano Thriston Lawrence, che con il suo -14 (e -2 odierno) sale ulteriormente nella Race to Dubai, dove sale attualmente alla piazza d’onore. Il colpo di mano, però, lo fa un Rasmus Højgaard che s’inventa una giornata da -7 che gli consente di mettere in atto una grandissima rimonta, quella che lo porta sul podio con il totale di -12.