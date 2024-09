Emozione Batte forte il cuore della Pantera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Si è svolto ieri nella, l’emozionante rito delsimo: Sono entrati a far parte’famiglia’ di Stalloreggi ventidue nuovi contradaioli. Di seguito l’elenco deizzati: Alice Berardi, Damiano Braglia, Sam Brogi Thuy, Martina Buccoliero, Cesare Campisi, Ludovica Cirillo, pietro Crispino, Enea De Crescenzo, Giaele Di Lorenzo, Cesare Di Ruggiero, Nancy Grassi, Zeno Mozzini, Davide Paoletti, Pietro Pera, Chiara Pucci, Giuseppe Puma, Selene Tartaglione, Anita Tornesi, Maria Vanni, iris Vita, Ginevra Viti, Elisabetta Viviani. Izzati sono tutti bambini e ragazzi di età non superiore ai 16 anni, come previsto dallo statutoContrada