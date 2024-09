Campione del mondo a 76 anni | La corsa ti insegna a non mollare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Macerata, 1 settembre 2024 – “Lanon è solo divertimento ma è sacrificio, ma questo sacrificio è una grande lezione perché tia soffrire e ciò serve anche nella vita, perché ci sono quei momenti in cui c’è da tenere duro e non si deve”. Lo dice Livio Bugiardini, classe 1948 tesserato per la Sef Macerata, per il quale laè anche una soddisfazione, come dimostrano i due ori vinti sui 200 e 400 metri ai Mondiali master di atletica di Goteborg, in Svezia, e l’urlo liberatorio dopo aver tagliato il traguardo. “Mi è venuto spontaneo dopo avere vinto i 200. Mi mancava il titolo mondiale dopo avere vinto 6-7 Europei e aver colto due argenti ai Mondiali, quell’urlo è stato un gesto liberatorio quando ho centrato l’obiettivo”. Bugiardini, in Svezia ha concesso il bis vincendo anche i 400.