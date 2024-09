Cade mentre percorre una via ferrata a 3000 metri | morto Fabrizio Longo direttore di Audi Italia Aveva 62 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Stava affrontando, in solitaria, la viache porta fino alla vetta di cima Payer, in Trentino, tra le montagne del gruppo Adamello, quando è caduto nel vuoto per 200. Così èdidal 2013. Originario di Rimini, viveva da tempo tra Veneto e Lombardia: era un alpinista esperto e la mattina del 31 agostodeciso di affrontare la viaper raggiungere la cima Payer, a. A dara l’allarme, un altro alpinista che ha vistore nel vuoto. Immediati i soccorsi partiti dalla stazione di Pinzolo: in elicottero, il Soccorso Alpino ha subito individuato il 62enne a 200sotto la cima ma per lui non c’era già più niente da fare e il medico non ha potuto che costatarne la morte. Da accertare la dinamica dell’incidente e la sicurezza dell’attrezzatura che il managercon sé perre la via