Bortuzzo | Le conversazioni con Aldo Montano al Grande Fratello mi hanno fatto tornare la voglia di gareggiare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Manuelè pronto a fare il suo debutto alle paralimpiadi. Il Messaggero intervista il nuotatore che fu colpito da un proiettile destinato ad un altro, rimanendo paralizzato dalla vita in giù.parla del desiderio ritrovato die di come sta vivendo questi Giochi. Come sta trascorrendo le giornate di vigilia? «Allenandomi mattina e pomeriggio, nel nostro sport non puoi perdere un giorno in piscina, altrimenti devi ricominciare tutto daccapo». Come sono le sensazioni? «Positive, ho lavorato tanto per farmi trovare preparato. Non voglio mettermi pressione, scenderò in acqua senza attese. Ho il quarto tempo di accredito, i favoriti sono altri. Sarò soddisse riuscirò a nuotare libero». Avverte di aver esaudito il suo sogno da bambino? «Sì, ce l’ho fatta a tutti gli effetti.