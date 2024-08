Vanno a fuoco due auto nella notte Veicoli distrutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024)particolarmente agitata quella tra giovedì e venerdì a Castiglione Olona. I Vigili delsono dovuti intervenire per ben due volte, e per lo stesso motivo, nel comune che Gabriele D’Annunzio definì "L’isola di Toscana in Lombardia" per via del suo splendido borgo quattrocentesco. In entrambi i casi si è trattato di interventi per l’incendio dimobili, che hanno visto impegnate le squadre del comando della sede centrale di Varese e del distaccamento volontario di Tradate. Il primo episodio si è verificato in una zona residenziale non lontana dalla Varesina. Le fiamme hanno interessato un’utilitaria parcheggiata regolarmente davanti a casa. Era presente il proprietario. L’è andata distrutta.