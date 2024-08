Uomini e Donne ex corteggiatrice mostra la sua pancia 8 mesi dopo il parto e scrive | All’inizio anche io non mi riconoscevo più ma poi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono passati ottoda quando l’exdiNoemi Ceccacci – scesa all’epoca per Marco Fantini – ha dato alla luce la piccola Beatrice, avuta dal compagno Gennaro D’Angelo,lui ex corteggiatore del dating show di Canale 5, di Valentina Dallari. E proprio la Ceccacci ha voluto mandare un messaggio positivo a tutte leche si trovano nella sua stessa situazione,ndo la suaa distanza didal. Ecco le parole che l’exha condiviso sul suo profilo Instagram: Molte di voi mi chiedono subitoaverrito se il corpo tornerà ad essere quello di prima la risposta è SÌ!!! Ovviamente nulla cade dal cielo, nulla è scontato ma come dico sempre la COSTANZA E DISCIPLINA SONO LA CHIAVE.