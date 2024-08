TS – Con Canzi è una Juve bella e pure divertente

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 09:31:04 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Arianna Caruso, domani inizia il vostro campionato. Checi dobbiamo aspettare? «Nell’ultima stagione, oltre a qualche risultato, ci è mancata anche la capacità di esprimere un bel gioco: ecco, quest’anno sarà unada vedere, che farà divertire». Il tecnicoha portato una vera e propria rivoluzione innanzitutto tattica: questo 3-4-3 è un sistema che esalta le sue caratteristiche? «Giocando con un centrocampo a due non partirò mai molto avanzata, anche se il tecnico mi richiede entrambe le fasi e io cercherò di interpretarle al meglio, provando quindi anche a essere efficace in avanti». Cosa più di tutto l’ha convinta di lui? «Oltre a essere molto diretto, mi ha colpito il suo metodo completamente nuovo, mai visto prima qui.