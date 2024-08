The Order recensione | Jude Law a caccia di neonazisti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) Thedi Justin Kurzel ci offre unLaw inedito, stanco e imbolsito, che indaga suiamericani degli anni '80. Un film dolorosamente attuale, in dialogo con il presente. Dopo Venezia 2024, prossimamente su Prime Video. Le immagini dell'invasione del Campidoglio degli Stati Uniti nel gennaio 2021 hanno scosso tutto il mondo: è proprio da qui che parte il film di Justin Kurzel, The, prodotto dalla Riff Raff Entertainment diLaw, che si concede anche il ruolo da protagonista. Baffoni, aria dimessa e accento americano, l'attore inglese è l'agente FBI Terry Husk, specializzato in indagini su mafia e organizzazioni criminali, che, nel 1983, arriva nella cittadina di Metaline, a Washington, per indagare su esponenti del suprematismo bianco. L'unico membro della polizia locale disposto a dargli informazioni è Jamie Bowen (Tye Sheridan), che ha sposato