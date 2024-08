Tappa 15 Vuelta 2024 | altimetria percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Villablino, 31 agosto– Una quattordicesimainterlocutoria alla. I big della generale hanno conservato le energie per il tappone di domenica, così l’ha spuntata Kaden Groves allo sprint su Wout Van Aert, Corbin Strong, Mathias Vacek e Pau Miquel. Miglior azzurro Filippo Baroncini sesto. Nessun divario in classifica generale tra i pretendenti alla maglia rossa, tutto rimandato a domenica. La classifica vede ancora in testa Ben O’Connor con 1’21” su Primoz Roglic, 3’01” su Enric Mas, 3’13” su Richard Carapaz e 3’20” su Mikel Landa. Il miglior italiano è Lorenzo Fortunato, molto staccato in classifica in ventesima posizione a 13’09”.Tappone di montagna a chiudere la seconda settimana della. Si corre da Infiesto al Valgrande Pajares per 142 chilometri, quattro Gpm e arrivo in salita fuori categoria.durissima.