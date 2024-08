Sampdoria-Bari oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di/2025. Inizio di stagione tremendo per entrambe le formazioni, ancora ferme a 1 punto in tre partite. Pirlo ha pagato con l’esonero la sconfitta per 3-2 in rimonta subita all’Arechi di Salerno, e al suo posto sulla panchina blucerchiata è arrivato Andrea Sottil, che dunque farà il suo esordio contro i pugliesi. I Galletti hanno trovato il primo punto grazie al gol di Kevin Lasagna nel recupero, che ha permesso di rimontare sull’1-1 il Sassuolo al San Nicola. Longo si augura dunque che questo sia un punto di ripartenza per la sua squadra. SEGUI IL LIVE, come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 18.