Questo morire che già cova vita

(Di sabato 31 agosto 2024) Non venivo in Monferrato da tanto. Ho spalancato gli scuri stamattina sulle colline, riarse dal caldo di agosto. Afa: l’aria immobile, all’alba, come in un’attesa. Ma ho sussultato nel vedere, alla mia destra, un reggimento schierato: una distesa di girasoli splendenti, rigorosamente in fila, tutti volti al sole. Sono rimasta immobile a guardarli, tanto erano belli quei mille fanti d’oro, baldanzosi. Dimentica di tutto, incantata. Lo thauma, lo stupore degli antichi greci, ho pensato, da lontani distratti studi. Strano, come una malinconica come me si commuova per un campo di girasoli. Ero triste, non lo sono più – come mi fosse stata fatta una promessa buona. Perché, poi? Indago per abitudine, dopo unadi psicoanalisi. Perché erano un nulla a febbraio, quei semi nella terra.