Osimhen il messaggio inviato al Napoli | non voglio più giocare con voi Si allenerà con la Primavera? L’Equipe

(Di sabato 31 agosto 2024)ha detto alche non vuole piùper loro: si allena con la? () Loïc Tanzi, giornalista del, scrive su X di rottura totale trae ildopo che è saltato il suo trasferimento al Chelsea. A questo punto il nigeriano dovrebbe allenarsi con la. Il giocatore haunai dirigenti del club in cui ha detto che non ha più intenzione dicol. Après l’échec de son transfert à Chelsea,, en rupture totale avec Naples, devrait s’entraîner avec les U21 du club italien. Le joueur a envoyé le message à ses dirigeants qu’il ne comptait plus jouer à Naples #Mercato https://t.co/nQo4rNyH7r — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 30, 2024 Victor, dont le transfert à Chelsea est très difficile, s’est montré très énervé contre son club ces dernières minutes.