MOVIOLA – Napoli-Parma | contatto Almqvist-Simeone rigore assegnato e poi revocato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Episodio danei minuti finali dei tempi regolamentari del match, valido per la terza giornata di Serie A 2024/2025. L’arbitro Tremolada aveva infattiun calcio diai partenopei dopo unin area trae Simone. Richiamato al Var per una on field review, il direttore di gara è tornato sui suoi passi ed hail penalty. L’intervento diè stato infatti giudicato regolare e il punteggio è rimasto sullo 0-1. Dopo pochissimi istanti, però, ilha trovato comunque il gol con Romelu Lukaku, ristabilendo la parità.e poiSportFace.