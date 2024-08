Morto Medo la star di TikTok uccisa in un raid | nei suoi video raccontava la vita in tenda degli sfollati a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Isullainda sfollato a Rafah e Khan Younis lo avevano reso famoso tanto da farne unasu, dove era seguito da oltre 250mila follower (98mila solo su Instagram). La stella di "", nome d'arte del 19enne Mohammad Halimy non brilla più nell'Olimpo dei social. Il giovaneer èper l'esplosione di un veicolo, forse colpito dai jet israeliani, vicino all'internet point dove incontrava icollaboratori a Khan Younis. L’ultimo selfie con l’amico Talal Come spesso faceva nei filmati che documentavano le assurdità dellaquotidiana nella Striscia, lunedì scorso Halimy si è recato all'internet cafè locale, unacon wi-fi dove i palestinesipossono connettersi al mondo esterno, per incontrare il suo amico e collaboratore Talal Murad.